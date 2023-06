"Sind happy": Sarafina Wollny gibt Schwangerschaftsupdate

Sarafina Wollny (28) befindet sich im Endspurt! Die Tochter von Silvia Wollny (58) und ihr Mann Peter (30) verkündeten im Dezember vergangenen Jahres, erneut Nachwuchs zu erwarten. Damit bekommen ihre Zwillinge Emory (2) und Casey (2) ein weiteres Geschwisterchen – ob es allerdings ein Junge oder ein Mädchen wird, verrät die Die Wollnys-Bekanntheit bislang noch nicht. Dafür gibt Sarafina aber jetzt ein detailliertes Schwangerschaftsupdate!

In ihrer Instagram-Story berichtet die bald dreifache Mama nun von ihrem Termin beim Frauenarzt. So versichert sie, dass es ihr und dem Baby gut gehe. Um das zu verdeutlichen, hält sie stolz ein Ultraschallbild in die Kamera. "Das Baby ist jetzt ungefähr 45-46 Zentimeter groß, hat ein Gewicht von circa 2.200 Gramm. Wir sind happy, der Doktor ist happy, dem Baby geht's gut, alles ist gut", schwärmt die 28-Jährige von ihrem ungeborenen Kind.

Allerdings geht ihre Schwangerschaft mit einer Begleiterscheinung einher. "Ich habe genauso wie bei den Zwillingen in der Schwangerschaft mit Eisenmangel zu kämpfen", verrät Sarafina. Aus diesem Grund nehme sie bereits Eisentabletten, allerdings habe sie nicht so große Hoffnung, dass es damit besser werde. Schließlich sei dieser Mangel bei den Zwillingen erst nach der Schwangerschaft wieder weggegangen.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im Juni 2023

RTLZWEI Sarafina und Peter Wollny und ihre Zwillinge Emory und Casey

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-TV-Darstellerin

