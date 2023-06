Zwölffachpapa Nick Cannon will Kinderpsychologie studieren!

Nick Cannon (42) will seine Kinder besser verstehen! Der US-Amerikaner ist nicht nur als Moderator und Rapper bekannt, sondern auch als mehrfacher Vater: Er hat mit sechs verschiedenen Frauen insgesamt zwölf Kinder. Bereits in der Vergangenheit machte der Comedian klar, dass er für jeden seiner Sprösslinge gleichermaßen da ist. Nun will Nick seine Kids auch bestmöglich in ihrer Entwicklung unterstützen, weshalb er einen Abschluss in Kinderpsychologie anstrebt.

In dem Podcast "The Language of Love" spricht der Rapper jetzt über seine Pläne: Er ziehe es in Erwägung, Kinderpsychologie zu studieren! "Die Anwesenheit eines Vaters und wie sehr [die Kinder] dich brauchen […] – das sind Gespräche, die ich jeden Tag mehrmals führe", nennt er als Motivation für das Studium. Er sehe es als Chance dafür zu sorgen, "dass jedes einzelne Kind das bekommt, was es in seiner Entwicklung braucht."

Nick gibt in dem Podcast auch zu, dass er hin und wieder das Gefühl habe, dass er manchmal an seine Grenze stoße: Er tue sich schwer, jeder seiner Baby-Mamas gerecht zu werden. "Ich baue ständig Mist! Ich bin ein dummer Mann. Oft tue ich nicht, was ich versprochen hatte oder vergesse, anzurufen oder bin zu spät", verrät der 42-Jährige.

Instagram Nick Cannon und seine Tochter Halo

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Zwillingen Zillion und Zion

Getty Images Nick Cannon im Mai 2022

