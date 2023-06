"Beunruhigt": Schwangere Ana Johnson hat Unterleibsschmerzen

Ana Johnson (29) war besorgt! Die Influencerin und ihr Ehemann Tim Johnson erwarten derzeit ihren ersten Nachwuchs. Dafür mussten die beiden auch sehr lange kämpfen, denn die Blondine hatte bereits zwei Fehlgeburten zu verkraften. Nach sechs Embryotransfers durfte sich das Ehepaar dann aber endlich über einen geglückten Versuch freuen. Doch jetzt war die Sorge bei der werdenden Mama erneut sehr groß, denn: Ana hat Unterleibsschmerzen!

"Es war so, dass ich die letzten Tage immer mal wieder Unterleibsschmerzen hatte, mal etwas stärker, mal mittelmäßig, mal etwas schwächer", berichtet sie bei Instagram. Die Schmerzen hielten auch schon eine Woche an. "Ich weiß auch, dass bei mir im Bauch gerade alles wächst und sich alles dehnt, […] aber gestern Morgen kam dann natürlich auch wieder eine leichte Blutung dazu", gibt die Beauty preis. Vor ein paar Wochen sei das schon einmal passiert, weshalb sie jetzt gefasster reagiert, aber dennoch hätten die beiden noch einmal alles abklären lassen. "Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt gerade noch ein letztes Medikament ausschleichen lasse. Da kann es mal zu so leichten Blutungen kommen", erklärt Ana weiter. Es sei zum Glück aber alles in Ordnung.

Für Fans dürfte es kein Geheimnis sein, dass Ana bereits Schwierigkeiten in der Schwangerschaft hatte. "Die letzten zwölf Wochen in dieser Schwangerschaft waren nicht ohne", gab sie in ihrem Podcast "Die Johnsons" zu. Die Schwangerschaft sei bisher nicht so verlaufen, wie anfangs erwartet. "Im Endeffekt lagst du den ganzen Tag nur auf der Couch", plauderte ihr Tim aus.

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson in der Kinderwunschklinik

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson und Tim Johnson

Anzeige

Instagram / anajohnson Tim Johnson und Ana Johnson im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de