Gerard Piqué und Freundin Clara zusammen auf einer Hochzeit

Üben sie schon für ihre Hochzeit? Gerard Piqué (36) und Shakira (46) hatten sich vergangenes Jahr getrennt, der Fußballer ist seitdem mit seiner neuen Flamme Clara Chia Marti zusammen. Trotz ihrer nicht allzu langen Beziehung sollen sie schon den nächsten Schritt wagen und den Bund der Ehe eingehen wollen. Doch zunächst ist ein anderes Familienmitglied an der Reihe: Clara begleitete Gerard auf die Hochzeit seines Bruders!

Am Freitag gab Marc Piqué seiner Liebsten Maria Valls das Jawort. Die Trauung fand in einer Kirche in Sant Vicent de Montalt statt. Gerard erschien an der Seite seiner Partnerin, Hand in Hand verließen sie das Gotteshaus. Der 36-Jährige trug einen dunkelblauen Anzug, seine bessere Hälfte Clara wählte ein bodenlanges Strickkleid und flache Sandalen.

Seit einigen Wochen werden der Ex-Kicker und Clara immer häufiger zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet. Anfang Juni wurden sie von Paparazzi erwischt, wie sie in Barcelona unterwegs waren. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, machte das Paar einen romantischen Spaziergang.

