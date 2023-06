"Love Island"-Boy Fynn Lukas Kunz ist bei Bachelorette dabei

Fynn Lukas Kunz versucht es noch mal mit der Liebessuche im TV! 2021 hatte er bei Love Island vermeintlich die passende Partnerin gefunden – doch mit Greta Engelfried war nach nur wenigen Monaten wieder Schluss. Auch mit Emilia Würsching, die er ebenfalls in der Kuppelshow kennengelernt hatte, klappte es im vergangenen Sommer nicht. Doch der Sonnyboy hofft weiter auf die große Liebe: Fynn nimmt bei der Bachelorette teil!

In diesem Jahr wird Jennifer Saro die Rosen verteilen. Ihre 18 Kandidaten sind zwar noch nicht offiziell bekannt gegeben worden – doch in der Werbung bei RTL sieht man nun deutlich, dass Fynn um das Herz der Influencerin kämpfen wird! Im Trailer zur kommenden Staffel, die ab dem 12. Juli ausgestrahlt wird, sieht man die TV-Bekanntheit mit den anderen Männern anstoßen und in die Runde lächeln. Fynn ist also definitiv im Kampf um Jennifers Herz im Rennen!

Dabei hatte er noch Anfang des Jahres verkündet, sein Single-Leben zu genießen und in Sachen Liebe nach seinen gescheiterten Beziehungen erst mal alles auf sich zukommen lassen zu wollen. Deshalb schaue Fynn sich nicht mehr aktiv nach einer neuen Partnerin um. "Ich glaube, auf die Suche gehen ist schon der erste große Fehler", predigte er auf Instagram.

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, "Die Bachelorette" 2023

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz, Social-Media-Star

RTLZWEI Fynn und Greta, "Love Island"-Kandidaten 2021

