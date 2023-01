Zwei Liebespleiten: Fynn Lukas Kunz will keine neue Freundin

Fynn Lukas Kunz braucht offenbar keine Frau, um glücklich zu sein! Der Lüneburger hatte im Frühjahr 2021 bei Love Island nach der großen Liebe gesucht. Nach der Show kam er zwar mit seiner Mitstreiterin Greta Engelfried zusammen – ihre Beziehung war aber nicht von langer Dauer. Das Paar trennte sich nach wenigen Monaten. Danach versuchte Fynn sein Glück bei Teilnehmerin Emilia Würsching. Doch auch diese Bindung war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Jetzt hat er scheinbar keine Lust mehr aufs Daten!

In seiner Instagram-Story verriet der Influencer, dass er als Single momentan sehr zufrieden sei. "Mir geht es so gut derzeit! Ich bin so happy mit mir selbst und habe mir wieder so ein starkes Mindset aufbauen können, dass ich einfach glücklich mit mir und meinem Umfeld bin." Deshalb schaue er sich gerade auch nicht aktiv nach einer neuen Partnerin um: "Ich glaube, auf die Suche gehen ist schon der erste große Fehler."

Darüber hinaus kam Fynn auf das Verhältnis zu seiner Ex-Freundin zu sprechen. Zu Greta habe er momentan keinen Kontakt. "Aber es herrscht kein böses Blut", betonte das Nordlicht. Vor wenigen Wochen hatte er verraten, dass er ab und zu an ihre gemeinsame Zeit bei "Love Island" zurückdenkt, jedoch nicht an ihre Beziehung.

Anzeige

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz im Oktober 2022 auf Sylt

Anzeige

Instagram / greta_e_ Greta und Fynn, "Love Island"-Pärchen

Anzeige

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de