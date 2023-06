Pink sprachlos: Ein Fan schenkt ihr bei Konzert Mamas Asche

Damit hat Pink (43) nicht gerechnet. Die Sängerin befindet sich aktuell wieder auf Tour. Die "Summer Carnival Tour" ist ihr großes Bühnen-Comeback, denn in den vergangenen Jahren war es musikalisch eher ruhig um sie geworden. Ihre Shows liefern immer wieder aufs neue mehrere Highlights. Nun bekam der Popstar aber ein Dankeschön von einem Fan, das eher fragwürdig war: Pink wurde die Asche seiner Mutter überreicht.

Zum Abschluss ihres Konzertes in London warfen Pinks Fans mehrere Geschenke auf die Bühne. Wie Daily Mail berichtet, war neben Teddybären und Blumen aber auch ein Präsent dabei, dass ihr die Sprache verschlug. Ein Fan überreichte der "Just Give Me a Reason"-Interpretin vom Bühnenrand einen Beutel mit grauem Pulver und erklärte, das sei die Asche seiner Mutter. "Ich weiß nicht, was ich davon halten soll", stammelte eine sichtlich verdatterte Pink. So etwas sei ihr noch nie passiert. Was dann mit der Asche passierte, ist in dem kurzen Fan-Video nicht zu sehen.

Wie immer sorgt Pink aber auch selbst für die ein oder andere Überraschung auf ihren Konzerten. Zum Auftakt ihrer Tour hatte sie einen ganz besonderen Gast mit auf die Bühne gebracht. Für den Song "Cover Me In Sunshine" hatte die 43-Jährige mit ihrer Tochter Willow gesungen. Nach dem Duett hatte sie ihren Spross mit einer engen Umarmung und einem Kuss belohnt.

Getty Images Pink bei den American Music Awards 2022

Getty Images Pink bei einem Konzert in Frankreich

Getty Images Pink mit ihrer Tochter Willow, August 2017

