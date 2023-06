Po-Grabscher: David Beckham turtelt mit Ehefrau Victoria!

Verliebt wie am ersten Tag! Der ehemalige Profifußballer David Beckham (48) und die Spice Girls-Sängerin Victoria Beckham (49) sind seit mittlerweile 26 Jahren ein Paar. Gemeinsam sind sie die stolzen Eltern von drei Söhnen und einer Tochter. Bei einem Event in Versailles bewiesen die beiden nun, auch nach vielen gemeinsamen Jahren noch immer ganz vernarrt ineinander zu sein: David fasste seiner Victoria sogar an den Po!

Wie Mirror berichtet, waren die Beckhams zu einer exklusiven Modenschau in Frankreich geladen – der Laufsteg führte bei diesem Event über das Wasser, auf dem die Gäste in Booten untergebracht waren. Während Victoria zu diesem Anlass ein roasfarbenes Maxikleid gewählt hatte, war ihr Ehemann in einem beigefarbenen Leinenoutfit erschienen. Als Models wie Gigi Hadid (28) über den Runway stolzierten, kuschelte das Paar in seinem Boot und bewies, auch nach vielen gemeinsamen Jahren die Finger nicht vom jeweils anderen lassen zu können. Dabei fasste David seiner Frau sogar ungeniert an den Po.

Erst vor wenigen Wochen hatte Victoria Bilder von einem Familienausflug auf ihrem Instagram-Account geteilt. Bei einem ausgelassenen Tag am See waren neben den vier Kindern des berühmten Paares auch die Partnerinnen der Söhne Brooklyn Beckham (24) und Romeo Beckham (20) dabei gewesen. "Wir haben eine Menge gelacht", hatte die 49-Jährige den Tag zusammengefasst.

Getty Images Victoria Beckham und David Beckham in Versailles, Juni 2023

Getty Images Gigi Hadid, Victoria Beckham und David Beckham in Versailles, Juni 2023

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham im Juni 2023

