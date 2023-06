Schadenfroh? "Ex on the Beach"-Paulina schießt gegen Carina

Es geht heiß her bei Ex on the Beach! In der diesjährigen Staffel sind Paulina (26) und ihr Ex-Partner Yasin (32) aufeinandergetroffen. Letzterer hatte jedoch besonderen Gefallen an Carina gefunden und das auch ganz offen gezeigt – was seiner Ex gar nicht passte. Die Blondine war bisher anderer Meinung, doch seit der ehemalige Temptation Island-Kandidat offensiv mit Neuankömmling Laura flirtet, kommt Carina gar nicht mehr so gut damit klar. Paulina scheint das zu amüsieren!

"Wie war das noch mal? Es ist immer so lange lustig, bis man selber dran ist", kommentiert sie belustigt einen Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts der Show. Und die Influencerin ist mit ihrer Meinung nicht alleine! "Und sie redet davon, dass Yasin ihr gegenüber ein bisschen Respekt zeigen könnte mit seinem Verhalten. Würde sie ja schließlich auch machen. Ach echt? Hat sie?", antwortet ein User auf Paulinas Kommentar. Ein weiterer pflichtet ihr ebenfalls bei und spricht von Karma.

Als Paulina mitansehen musste, wie Carina und Yasin miteinander knutschten und flirteten, zeigte sie die Blondine allerdings ziemlich unbeeindruckt. "Es ist eine Datingshow und man ist keinem dort eine Rechenschaft schuldig", erklärte die ehemalige Are You The One?-Kandidatin in ihrer Instagram-Story.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmerin

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Influencer

Instagram / carina.nl Carina, "Ex on the Beach"-Kandidatin

