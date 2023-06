So sehr ähnelt GZSZ-Star Nina Ensmann ihrer Rolle Jessica!

Gibt es gewisse Parallelen? Nina Ensmann spielt seit vergangenem Sommer eine der Hauptrollen in der Daily GZSZ. In ihrer Rolle als Jessica Reichelt sorgt die Schauspielerin für ordentlich Trubel in der Sendung, denn: Die Blondine sucht immer wieder die Nähe zu reichen Männern und wünscht sich ein unbeschwertes Leben in Saus und Braus. Promiflash hat nun nachgehakt: Wie ähnlich ist Nina eigentlich ihrer GZSZ-Rolle?

Im exklusiven Gespräch mit Promiflash offenbart der TV-Star nun, dass es zwischen ihm und Jessica viele Parallelen gäbe: "Wir beide lieben unsere Familie und feiern das Leben. Wir lassen den Kopf nicht hängen und gehen immer weiter voran." Auch teilen die zwei, laut Nina, eine positive Einstellung zum Leben. "Und wir scheuen beide keine Herausforderungen und Veränderungen", fügt die Schauspielerin im Interview hinzu.

Seit April steht auch fest, dass Nina weiterhin als verführerische Blondine auf den TV-Bildschirmen zu sehen sein wird. Gegenüber Promiflash verrät die GZSZ-Darstellerin zudem schon, wie es für ihre Rolle in der Daily weitergehen wird: "Die Fans dürfen sich darauf freuen, eine neue Seite von Jessica kennenzulernen. Niemand hätte sie so eingeschätzt."

Getty Images Nina Ensmann, Schauspielerin

Getty Images Nina Ensmann im Juni 2023

RTL Die GZSZ-Schauspieler Nina Ensmann und Patrick Fernández

