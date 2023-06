Verliebt: Sam Smith und Christian Cowan knutschen öffentlich

Hier fliegen doch eindeutig die Funken! Bereits Anfang des Jahres war Sam Smith (31) gemeinsam mit dem Designer Christian Cowan gesichtet worden. Erst vor wenigen Tagen zeigte der Sänger sich dann sogar Hand in Hand mit seinem Flirt in den Straßen von New York. Offiziell bestätigt ist die Beziehung zwar nicht – doch mittlerweile können die Turteltauben ihr Zuneigung zueinander kaum mehr verstecken: Jetzt wurden Sam und Christian knutschend gesichtet!

Der Grammy-Gewinner und der Germany's next Topmodel-Gastjuror besuchten am vergangenen Sonntag gemeinsam eine Veranstaltung im Rahmen des Pride Month in New York. Und dort hatten sie offenbar eine gute Zeit! Bilder, die Just Jared vorliegen, zeigen die beiden sehr vertraut: Sam und Christian drücken sich einen liebevollen Kuss auf die Lippen. Dabei hat der Modeschöpfer vertraut den Arm um den Hals des Musikers gelegt.

Auch weitere Fotos machen deutlich, dass hier längst mehr als nur Freundschaft geht: Sam und Christian tauschen innige Blicke aus und feiern Arm in Arm. Begleitet wurden sie zu dem Event übrigens von der deutschen Sängerin Kim Petras (30), die eine gute Freundin des Paares ist.

Getty Images Christian Cowan, Designer

MEGA Sam Smith und Christian Cowan mit Christians Familie

Getty Images Kim Petras und Sam Smith bei den Grammy Awards 2023

