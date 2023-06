Als Teenager: Kim Kardashian musste in Mordprozess aussagen

Das war nicht leicht für sie! Die Unternehmerin Kim Kardashian (42) musste in ihrem Leben bereits einige Schicksalsschläge verkraften. Im Jahr 2003 war ihr geliebter Vater Robert Kardashian Sr. (✝59) an Krebs verstorben. Ein Überfall in Paris, bei dem die vierfache Mutter unter Todesangst ausgeraubt worden war, hinterließ bei Kim ebenfalls Spuren. Nun packt sie über ein weiteres dunkles Kapitel aus, das sich im Jahr 1998 zugetragen hatte: Im Alter von 18 Jahren hatte Kim in einem Mordprozess aussagen müssen!

Im Gespräch mit Vogue Italia packt die Unternehmerin über eine schmerzhafte Zeit während ihre Beziehung zu TJ Jackson (44) aus, die sie in den 1990er Jahren geführt hatte: "Die Mutter meines Freundes, der ich sehr nahe stand, wurde 1994 ermordet, und ich musste an diesem Prozess teilnehmen. Ich musste aussagen und war jeden Tag mit meinem Freund dort. Ich war erst 14." TJ ist vor allem als der Neffe des Sängers Michael Jackson (✝50) bekannt.

Die Beziehung zu TJ und der Mordprozess hatten sich lange vor Kims Leben in der Öffentlichkeit zugetragen. Erst vor Kurzem spekulierte die Vierfachmama darüber, wie ihr Leben ohne den Ruhm ausgesehen hätte. Das TV-Gesicht ist sich sicher, heutzutage in einem Macy's Kaufhaus zu arbeiten, wenn es nicht bekannt geworden wäre.

