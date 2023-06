Dua Lipa teilt zuckersüße Mama-Baby-Bilder für ihre Mutter

Wie niedlich! Die Sängerin Dua Lipa (27) teilt auf Social Media des Öfteren ziemlich heiße Pics. Zuletzt posierte sie in einem braunen Zweiteiler, der ihren durchtrainierten Bauch perfekt in Szene setzte. Die Fans rasteten in den Kommentaren förmlich aus. Doch auch über alte Bilder, vor allem aus ihrer Kindheit, freuen sich die Follower der Musikerin immer wieder. So süß war Dua als Baby!

Um ihre Mutter an deren Geburtstag zu ehren, teilt die "Don't Start Now"-Interpretin diese zwei Schnappschüsse auf Instagram. Darauf hält Mama Anesa die damals noch ziemlich kleine Dua auf dem Arm. "Alles Gute, Mama!!! Meine Beschützerin!!! Die glamouröseste Frau, die ich kenne. Ich liebe dich", betont die 27-Jährige in der Unterschrift und macht Anesa eine süße Liebeserklärung. Wie nahe das Duo sich steht, wird auch auf dem Profil der 50-Jährigen deutlich.

Duas Mama teilte vor wenigen Tagen nämlich ebenfalls Fotos von sich und ihren beiden Töchtern und bekam dafür viel Zuspruch. "Wunderschön" und "Ihr Königinnen", lautet es beispielsweise in den Kommentaren. Auch Dua und ihre Schwester Rina ließen es sich nicht nehmen und versehrten das Posting ihrer Mutter mit Herzen.

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Instagram / dualipa Dua Lipa als Baby mit ihrer Mama

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

