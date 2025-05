Funkelnder Klunker: Dua Lipa heizt die Verlobungsgerüchte an

Dua Lipa (29) hat ihren Fans einen ganz besonderen Einblick in ihr Privatleben gewährt und dabei gleichzeitig die Gerüchteküche angeheizt. In einer Reihe von Instagram-Schnappschüssen zeigte die Sängerin stolz ein besonders funkelndes Schmuckstück, bei dem es sich offenbar um einen Verlobungsring handelt. Gemeinsam mit ihrem vermeintlichen Verlobten Callum Turner (35) verbrachte sie außerdem eine romantische Date-Night, die sie mit einem sogenannten Pornstar-Martini krönte. Dabei konnte sich der Schauspieler, bekannt aus Phantastische Tierwesen, einen liebevollen Kuss auf Duas Wange nicht verkneifen. Auch ein entspannter Spaziergang mit Callums Rottweiler Golo fand seinen Platz in den geteilten Momenten.

Neben Momenten mit ihrem Verlobten zeigte Dua Lipa außerdem Einblicke in ihre Zeit mit Freundinnen. In einem frechen pinken Minikleid und einer gestreiften Bluse genoss sie zum Beispiel ein Matcha-Getränk bei strahlendem Sonnenschein. Einen weiteren Hingucker bot sie in einem Denim-Rock und einem schwarzen Crop-Top, das sie mit einem herzhaften Käse-Sandwich kombinierte. Ihren Wochenrückblick schloss die Musikerin schließlich mit einem glamourösen Look ab: In einem figurbetonten schwarzen Jumpsuit und mit umwerfenden Stilettos posierte sie stilsicher für die Kamera, sichtlich zufrieden und glücklich.

Was ihr Liebesleben betrifft, geben Dua und Callum seit ein paar Monaten immer wieder ein paar süße Einblicke in Form von Fotos. Dennoch schweigen die beiden, was eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung oder Verlobung anbelangt. Die News darüber, dass der Filmstar seiner Herzdame einen Antrag gemacht haben soll, plauderte nicht etwa das Paar, sondern ein Insider gegenüber The Sun aus: "Dua und Callum sind echt verliebt und wissen, dass das für immer hält. Sie sind verlobt und könnten nicht glücklicher sein."

Instagram / dualipa Sängerin Dua Lipa und Schauspieler Callum Turner, Mai 2025

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa

