Emotionale Worte: Caitlyn Jenner gratuliert Khloé Kardashian

Caitlyn Jenner (73) richtet rührende Worte an ihre ehemalige Stieftochter Khloé Kardashian (39)! Caitlyn, die als Bruce Jenner geboren worden war, ging jahrelang mit Kris Jenner (67), der Mutter von Khloé Kardashian durchs Leben. 2015 entschied sich Caitlyn dazu, den Körper einer Frau anzunehmen. Die Geschlechtsangleichung änderte jedoch nichts an der Beziehung zu ihren Stieftöchtern. Zu Khloés Geburtstag gratuliert Caitlyn ihr mit emotionalen Worten.

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dein Stiefvater zu sein, war und ist eines der besten Dinge, mit denen ich von deiner Mutter gesegnet wurde", schreibt sie zu einem Foto bei Instagram, was sie und Khloé an deren Hochzeitstag zeigt. "Ich habe deinem Vater versprochen, dass ich mein Bestes geben werde, um immer für euch Kinder da zu sein", führt der Reality-TV-Star fort. Sie werde sie immer lieben und für immer in ihrem Herzen sein.

Die Fans der beiden sind von den emotionalen Worten gerührt. "Ich liebe die Beziehung, die wir im Fernsehen zwischen dir und Khloé gesehen haben", schreibt ein Follower. Auch die Schwestern des Reality-TV-Sternchens Kim (42) und Kylie (25) gratulierten Khloé zu ihrem Ehrentag.

