So süß gratulieren die Kardashians Khloé zu ihrem Geburtstag

An ihrem Ehrentag ließ sich Khloé Kardashian (39) ordentlich feiern! Die Reality-TV-Bekanntheit, die durch ihre berühmte Familie und zahlreiche Shows bekannt wurde, hat zwei Kinder mit Tristan Thompson (32), von dem sie aktuell getrennt ist. Zu ihrem 39. Geburtstag ließ es sich die Kardashian Familie natürlich nicht nehmen, Khloé ausgiebig und in aller Öffentlichkeit zu beglückwünschen. So süß gratulieren Khloés Schwestern ihr im Netz.

"Alles Gute zum Geburtstag für einen meiner Lieblingsmenschen", schrieb Kim Kardashian (42) unter ein Party-Foto der beiden auf Instagram. "Koko, du bist wirklich die Definition von Liebe, Stärke und Licht! Du bringst Leben in jeden Raum, den du betrittst", schwärmt das Reality-Sternchen weiter. Khloé würde ihre Familie immer beschützen, weswegen sie so glücklich sei, sie als Schwester zu haben. Sie könne sich ein Leben ohne die Blondine einfach nicht mehr vorstellen.

Auch Kylie Jenner (25) hatte einige Worte für ihre Schwester: "Alles Gute zum Geburtstag für die Liebe meines Lebens! Du bedeutest mir die ganze Welt. Ich liebe dich für immer und darüber hinaus." Kris Jenner (67) schrieb: "Khloe, du bist der Sonnenschein in meinem Leben. Du bist die tollste Tochter, Mami, Schwester, Tante, beste Freundin, Nachbarin und ein großer Teil meines Herzens." Kendall (27) und Kourtney (44) teilten süße Erinnerungsfotos in ihren Instagram-Storys.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Kendall Jenner und Khloé Kardashian auf einem Throwback-Foto

Getty Images Khloé Kardashian bei der "2017 NBC Universal Upfront"

Getty Images Kim Kardashian und Khloé Kardashian im Mai 2017 in New York City

