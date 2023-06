Im TV: Melody Haase spricht offen über ihren Suizidversuch

Es sind sehr bewegende Einblicke... Melody Haase (29) ist für ihre unterhaltsame Art in TV-Formaten bekannt. Unter anderem begeisterte sie ihre Fans schon bei DSDS und #CoupleChallenge. Jedoch hatte sie schon im Jahr 2018 bekannt gemacht, mit Depressionen gekämpft zu haben. Auf Social Media erzählte sie, deshalb auch in einer Psychiatrie gewesen zu sein. Nun spricht Melody über ihren Suizidversuch.

In der aktuellen Folge von B:Real blickte sie auf diese schwere Zeit zurück und wurde emotional: "Ich hatte ja schon öffentlich darüber gesprochen, dass ich mit Depressionen zu kämpfen hatte. Was ich noch nicht erzählt habe, ist, dass ich einen akuten Suizidversuch hatte." Sie spreche nun so offen über das Thema, um anderen damit vielleicht Hoffnung geben zu können. Um diesen Lebensabschnitt zu verarbeiten, habe sie einen ganz persönlichen Song geschrieben.

In dem Track "Nie Wieder", der am 07. Juli überall zu streamen sein wird, thematisiert die TV-Bekanntheit ihre Depressionen – und berührt mit den Zeilen ihre Fans. Denn im TV gab es bereits einen kleinen Sneak-Peak auf ihrer Release-Party. "Sag mir, wo fängt das Leben für mich an? [...] Ich habe noch zu viele Fragen, zu viele Gedanken halten mich wach", singt sie.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

