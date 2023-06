Monica Bellucci bestätigt ihre Beziehung mit Tim Burton!

Monica Bellucci (58) ist bis über beide Ohren verliebt! Anfang des Jahres waren Gerüchte aufgekommen, dass die italienische Schauspielerin den Filmemacher Tim Burton (64) daten soll. Die beiden verbrachten angeblich den Valentinstag miteinander und wurden auf offener Straße beim Knutschen erwischt. Bisher hat sich jedoch keiner der beiden zu der vermeintlichen Beziehung geäußert. Doch jetzt bricht Monica ihr Schweigen – und kommt aus dem Schwärmen über ihren Tim gar nicht mehr heraus!

"Was ich sagen kann... Ich bin froh, diesen Mann getroffen zu haben", erzählte die Mutter einer Tochter im Interview mit der französischen Elle. Es sei eine dieser Begegnungen, die im Leben nur selten vorkommen würden. "Ich habe den Mann kennengelernt, liebe ihn und jetzt treffe ich den Regisseur, ein neues Abenteuer beginnt", freute sich die 58-Jährige.

Auch Tims Werk begeistert Monica offenbar sehr: "Ich liebe diese Traumwelt, in der die Monster freundlich sind, in der wir unsere dunklen Seiten in etwas Helles, Versöhnliches verwandeln können." In den Projekten ihres Liebsten gehe es schließlich häufig darum.

Anzeige

Getty Images Monica Bellucci, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Monica Bellucci und Tim Burton im Oktober 2022 in Lyon

Anzeige

Getty Images Tim Burton, Regisseur

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de