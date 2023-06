Prinzessin der Kinder: So schön strahlt Kate bei Royal-Event

Sie erobert die Herzen der Kinder! Prinzessin Kate (41) trägt das Herz am rechten Fleck: Es ist kein Geheimnis, dass die dreifache Mutter vor allem in ihrer Arbeit mit Kindern aufblüht. Im Februar gründete sie deshalb ihre eigene Initiative "Shaping Us" – seither reist die Frau von Prinz William (41) von einem royalen Termin zum nächsten. Bei diesem Event strahlt Kate jetzt bis über beide Ohren!

Heute fand die Wiedereröffnung des Young V&A Museums in London statt. Wie auf den Paparazzi-Schnappschüssen zu erkennen ist, zeigt sich Kate bei ihrer Ankunft bestens gelaunt und schüttelt herzlich die Hand des Museumsdirektors. Zur Feier des Tages bekam die Prinzessin von Wales von einigen jungen Künstlern sogar eine Führung durch das renovierte Gebäude. Laut Daily Mail sind in den einzelnen Räumen fast 2.000 Ausstellungsstücke aus den Sammlungen des V&A zu sehen, die die Kreativität der Kinder fördern sollen – also ein Event ganz nach Kates Geschmack!

Der britischen Thronfolgerin liegt das Wohl von Jung und Alt gleichermaßen am Herzen. Erst am Vortag war die 41-Jährige bei der Eröffnung eines familienfreundlichen Wohnheims in Southampton zu Gast. Wie Hello berichtete, wurde sie dort von Lady Edwina Grosvenor, der Gründerin und Vorsitzenden der Wohltätigkeitsorganisation, herumgeführt.

Getty Images Prinzessin Kate im Juni 2023

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinzessin Kate in London, Juni 2023

