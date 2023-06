Prinzessin Kate trifft Prinzessin Dianas Patenkind bei Event

Prinzessin Kate (41) trifft auf eine Freundin der Familie! Seit ihrer Hochzeit mit Prinz William (41) ist sie ein fester Bestandteil der britischen Königsfamilie und wird eines Tages neben ihrem Mann auf dem Thron des Vereinigten Königreichs Platz nehmen. Williams Mutter Prinzessin Diana (✝36), die 1997 bei einem Autounfall verstorben ist, lernte die Bürgerliche allerdings nie kennen. Nun traf Kate aber auf die Patentochter ihrer Schwiegermutter.

Am vergangenen Dienstag war die Prinzessin bei der Eröffnung eines familienfreundlichen Wohnheims in Southampton, wie Hello berichtet. Herumgeführt wurde sie dort von Lady Edwina Grosvenor, der Gründerin und Vorsitzenden der Wohltätigkeitsorganisation hinter dem Zentrum – und die ist Dianas Patenkind! Sie ist eins der vier Kinder des verstorbenen Geralds Grosvenor, des sechsten Herzogs von Westminster.

Die Familie Grosvenor ist den Royals auch sonst eng verbunden: Lady Edwinas Bruder Hugh (32), der siebte Herzog von Westminster, ist wiederum der Patenonkel von Kates ältestem Sohn Prinz George (9). 2018 war Hugh genau wie seine Schwester und ihr Mann unter den Gästen der Märchenhochzeit von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41).

Getty Images Lady Edwina Grosvenor und Prinzessin Kate bei der Eröffnung eines Wohnheims, Juni 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Lady Edwina Grosvenor, Juni 2023

Getty Images Hugh Grosvenor, Patenonkel von Prinz George

