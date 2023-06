Prinzessin Madeleine zieht doch noch nicht nach Schweden!

Diese Nachricht ist eine große Enttäuschung für alle Fans des schwedischen Königshauses. Seit Wochen freuen sich die royalen Anhänger auf die Rückkehr von Prinzessin Madeleine (41), ihres Ehemanns Chris O'Neill (49) und den gemeinsamen Kindern nach Schweden. Seit 2018 wohnte die Familie in einem luxuriösen Anwesen in Florida. Der Umzug der jüngsten Tochter von Königin Silvia (79) war für Ende August dieses Jahres angekündigt. Doch nun wurden die Pläne gekippt!

"Nach den mir vorliegenden Informationen wird [der Umzug] auf 2024 verschoben", erklärt Hofinformationschefin Margareta Thorgren gegenüber der schwedischen Zeitung Expressen. Das liege aber nicht an bürokratischen Problemen, sondern habe einen familiären Hintergrund. "Es ist einfach so, dass die Zeit für die Familie, mit allem, was ein Umzug mit sich bringt, etwas zu kurz war", betont Margareta. Die drei Kinder des Paares werden das neue Schuljahr nun auch nicht wie geplant in der Heimat ihrer Mutter beginnen, sondern weiter in den USA zur Schule gehen. "Sie planen, den Sommer hier in Schweden zu verbringen", verriet die Informantin allerdings.

Doch wo wohnt die Familie nun in den USA? Sie wird wohl auf ihrem Anwesen in Pinecrest, Miami bleiben können! Zwar stand Madeleines Villa seit dem 3. März zum Verkauf, doch vor zwei Wochen wurde die Annonce auf dem Online-Immobilienportal wieder deaktiviert.

Action Press / Dutch Press Photo Agency Chris O'Neill und seine Frau Madeleine von Schweden bei Prinzessin Victorias Geburtstag, Juli 2021

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihren Kindern Leonore, Adrienne und Nicolas im Februar 2023

Getty Images Prinzessin Madeleine im Dezember 2019 in Stockholm

