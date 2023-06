Süß! Ellie Goulding und Caspar turteln auf dem Red Carpet

Ellie Goulding (36) und ihr Ehemann Caspar Jopling (31) sind auch modisch auf einer Wellenlänge! Vor vier Jahren hatten sich die Sängerin und der Kunsthändler das Jawort gegeben. Zwei Jahre später sollte dann schließlich ihr Sohn Arthur Ever Winter Jopling das Licht der Welt erblicken. Ihr privates Glück hält Ellie aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun macht die "Burn"-Interpretin eine kleine Ausnahme: Gemeinsam mit Caspar posiert Ellie auf dem Red Carpet!

Das zeigen die Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen: Mit ihrem Liebsten an ihrer Seite besuchte Ellie am vergangenen Montag die Serpentine Summer Party in den Londoner Kensington Gardens. Für den gemeinsamen Auftritt wählte die 36-Jährige ein schulterfreies Lederoberteil, das sie mit einem dazu passenden Faltenrock und High Heels kombinierte. Caspar entschied sich hingegen für ein weißes Hemd und einen marineblauen Anzug.

Ob der Paarauftritt etwas mit Ellies bald erscheinender Dokumentation zu tun hat? Jüngsten Berichten zufolge wolle die Britin nämlich mehr Einblicke in ihren Alltag geben und nicht nur ihre Musik, sondern unter anderem auch ihre Tätigkeit als Aktivistin beleuchten. "Anfang des Jahres hat sie Kameras eingeladen, um ihr Leben abseits der roten Teppiche zu filmen und ihr wahres Ich zu zeigen", verriet zudem ein Insider gegenüber The Sun.

Getty Images Ellie Goulding, Sängerin

Instagram / casparjopling Ellie Goulding mit ihrem Mann Caspar Jopling

Getty Images Ellie Goulding, Sängerin

