Süße Worte zum Geburtstag: Rob Kardashian gratuliert Khloé

Robert Kardashian widmet Khloé Kardashian rührende Worte. Während die Fans zahlreiche Einblicke in das Privatleben seiner berühmten Schwestern bekommen, kriegen sie den Ex von Blac Chyna (35) nur selten zu Gesicht. Auch im Netz hatte der 36-Jährige schon länger nichts mehr von sich hören lassen. Jetzt nahm er den Geburtstag seiner Schwester Khloé zum Anlass, um sich mit einem zuckersüßen Post zurückzumelden.

"Ich wünsche dir nur Gesundheit und Glück für immer, meine Butterblume. Ich liebe dich so sehr und bin so dankbar, dich in meinem Leben zu haben", schrieb Robert unter die zwei Schnappschüssen mit Khloé auf Instagram. Außerdem fügte er hinzu: "Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde." Seine Schwester schien von seinen Worten gerührt zu sein und kommentierte kurzerhand: "Mein Baby! Mein Lieblingsmensch auf der Welt. Du bist mein Herzschlag."

Bereits im März berichtete eine Quelle gegenüber Us Weekly, dass sich der TV-Star nur das Beste für seine Schwester wünsche. "Er will nur, dass Khloé glücklich ist", plauderte der Insider aus. Robert wolle sie bei allem, was sie vorhat, unterstützen.

Instagram / kimkardashian Khloé Kardashian und Robert Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Robert Kardashian in ihrer Kindheit

Instagram / kimkardashian Khloé, Kim, Rob, Kourtney und Kendall während Kims 40. Geburtstag

