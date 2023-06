Ausgelassene Party: Prinz William schwingt im Klub die Hüfte

Er genießt das Nachtleben! Erst vor wenigen Tagen nahm Prinz William (41) gemeinsam mit seiner Frau Prinzessin Kate (41) am Pferderennen in Ascot teil. Das Paar sorgte wie immer für einen Wow-Auftritt. Die Dreifachmama strahlte in einem feuerroten Kleid und der Thronfolger konnte wie immer in einem dunklen Anzug überzeugen. Diesen legte er dann in den Abendstunden ab: So ausgelassen feierte William am Freitagabend noch!

Daily Mail liegt ein Video von der Party in Camden vor. Zu sehen ist ein abgesperrter Bereich, in dem der 41-Jährige mit seinen Freunden feiert. Dabei tanzt William ganz entspannt zu Elektromusik und gönnt sich einen Drink. Der Blaublüter trug ein hellblaues Hemd, welches er oben aufgeknöpft ließ. Im Gegensatz zu seinen Freunden verhielt er sich etwas unauffälliger. Denn einer der Männer zog mit einer übergroßen, bunten Brille die Aufmerksamkeit auf sich.

Es ist selbstverständlich nicht das erste Mal, dass der Sohn von König Charles beim Feiern erwischt wurde. Auch nach dem großen Königskonzert im Mai waren William und Kate noch in Partylaune – und schmissen eine private Feier vor dem Schloss Windsor. Das Paar soll bis in die Nacht getanzt haben.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William in Ascot, 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de