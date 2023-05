Nach Krönungskonzert: Prinz William und Kate feierten weiter

Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) hatten offenbar noch nicht genug Krönungstrubel! Am Samstag war es endlich so weit: König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) sind gekrönt worden. Neben der feierlichen Zeremonie in der Westminster Abbey oder einem landesweiten Lunch stand deshalb auch ein großes Krönungskonzert auf dem Plan. Danach waren der Thronfolger und seine Liebste offenbar immer noch in Party-Laune. William und Kate haben einfach weitergefeiert!

Wie Hello! berichtet, waren William und Kate nach dem Krönungskonzert offenbar noch nicht bereit, ins Bett zu gehen – immerhin sollen der Prinz und die Prinzessin von Wales nach dem Event vor dem Schloss Windsor noch eine private Party drangehangen haben. Dabei waren die Royals offenbar in bester Gesellschaft. Laut dem Magazin sollen nämlich einige Künstler des Konzerts mit von der Partie gewesen sein.

Und die Gästeliste kann sich sehen lassen. Neben Katy Perry (38) oder Lionel Richie (73) gehörten auch Take That zu den Stargästen und brachten die rund 20.000 Konzertbesucher mit ihren größten Hits zum Mitschwingen. So auch die Mitglieder der britischen Königsfamilie. Ebenso wie das frischgekrönte Königspaar ließen sich auch Prinz Edward (59) und dessen Frau Sophie (58) oder Prinzessin Charlotte (8) und Prinz George (9) von den Performances mitreißen.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte während des Krönungskonzertes im Mai 2023

Getty Images Prinzessin Kate, Prinzessin Eugenie, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William, Mai 2023

Getty Images Die Bühne beim Konzert zur Krönung von König Charles, Mai 2023

