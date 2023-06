Prinz William will Urlaub mit Familie in Pension verbringen

Prinz William (41) verzichtet in Wales auf Luxus. Der Sohn von Prinzessin Diana (✝36) und König Charles (74) hat sowohl im Kensington Palast als auch in Windsor und Norfolk ein Zuhause für sich und seine königliche Familie. In Wales besitzt der Prinz jedoch keine offizielle königliche Residenz. In Zukunft ist jedoch ein Urlaub mit seiner Familie in der keltischen Nation geplant – doch anscheinend nicht auf die gewohnte royale Art.

Wie ein Palast-Insider verrät, möchte William bei zukünftigen Urlauben in Wales in Pensionen und Ferienhäusern nächtigen. "Es gibt dem Paar auch die Möglichkeit, verschiedene Teile von Wales besser kennenzulernen, da sich der Norden und der Süden sehr voneinander unterscheiden", erklärt der Adelsexperte Dr. Craig Presott gegenüber Daily Mail.

Dass das Königspaar wenig Wert auf Luxus legt, zeigt sich auch in ihrem Eigenheim in Windsor. Das Grundstück soll, wie eine Quelle gegenüber The Sun berichtet, sehr schlicht sein: "Sie wollten auf keinen Fall etwas zu Auffälliges oder etwas, das renoviert oder extra bewacht werden muss, um den Steuerzahler nicht zu belasten."

