William und Kate wollen nicht in Prinz Andrews Haus umziehen

Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) wollen ihren Wohnort nicht wechseln. Durch die Regentschaft von König Charles (74) kam es für die Royals zu einigen Veränderungen. Einer der Betroffenen ist Prinz Andrew (63), der von seinem Bruder dazu gedrängt wurde, sein Anwesen zu verlassen. Grund sollen Bauarbeiten an dem Haus sein. Wenn die Villa wieder bewohnbar ist, sollen Charles' ältester Sohn und seine Familie dorthin ziehen. Doch Kate und William sagen 'Nein Danke'!

Es wurde spekuliert, dass die dreifachen Eltern aus ihren vier Wänden in das sanierte Heim von Andrew ziehen sollen. Doch für William und Kate käme das überhaupt nicht infrage. Ein Insider, der dem Paar sehr nahesteht, verriet gegenüber Page Six, dass sie in ihrem Adelaide Cottage "sehr glücklich" seien.

William und seine Familie waren im September vom Kensington Palace in London nach Windsor gezogen. Das Grundstück soll sehr schlicht sein, wie eine Quelle gegenüber The Sun berichtet hatte: "Sie wollten auf keinen Fall etwas zu Auffälliges oder etwas, das renoviert oder extra bewacht werden muss, um den Steuerzahler nicht zu belasten."

Getty Images Prinz Andrew bei der Ostermesse 2023

Getty Images Prinz William mit seiner Familie in der Westminster Abbey, Dezember 2022

Getty Images Prinz William mit Prinzessin Kate bei einer Zeremonie in Windsor, Juni 2023

