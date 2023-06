Álvaro Solers Frau verrät weitere Details zu ihrer Hochzeit

Melanie Kroll gibt kleine Einblicke! Vor wenigen Tagen überraschten sie und Álvaro Soler (32) mit süßen Neuigkeiten: Sie haben ganz still und heimlich geheiratet! Im August vergangenen Jahres hatte der Sänger dem Model den Antrag gemacht, doch sie haben es ganz lange für sich behalten. Am 23. Mai gaben sich die Turteltauben dann das Jawort. Und jetzt verrät Melanie auch endlich mehr Details zu ihrer Hochzeit mit Álvaro!

Auf Instagram teilt das Model eine Fotografie von ihrem großen Tag, auf der sie einen weißen Jumpsuit trägt. "Ich habe ihn auf der standesamtlichen Trauung im Mai in Berlin getragen sowie an unserem ersten Abend der Hochzeitsfeier im Juni. Wir haben uns für eine 3-tägige Hochzeit nur im kleinsten Kreis in Potsdam entschieden, der Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin", führt Melanie aus. Die Feier habe sich über drei Tage erstreckt, da sie alles ganz entspannt angehen lassen wollten. "Der erste Abend war ein Grillabend, bei dem wir alle Freunde und Familien zusammenbrachten", erklärt sie weiter. Mehr wolle sie bald erzählen.

In ihrer Story zeigt Melanie außerdem noch ein kleines Highlight: Ihren Verlobungsring! Das Schmuckstück sei ihr absoluter Traum, doch sie habe ihn immer versteckt. "Ihr könnt euch vorstellen, wie oft ich meine Stories in den letzten Monaten neu aufnehmen musste, weil ich es vergessen hatte", witzelt Melanie.

Instagram / melaniekroll Melanie Kroll und Álvaro Soler

AEDT/ Achtion Press Álvaro Soler und Melanie Kroll bei den Green Tech Awards 2022

Instagram / melaniekroll Melanie Krolls Verlobungsring

