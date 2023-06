Freund Josh äußert sich nicht zu Madonna: Fans sind entsetzt

Was denkt sich Josh Popper (30) dabei? In wenigen Tagen sollte seine Freundin Madonna (64) auf große Tour gehen. Doch dann hatten besorgniserregende Neuigkeiten die Runde gemacht: Am vergangenen Samstag wurde Madonna bewusstlos aufgefunden, anschließend kam sie in eine Klinik. Bis dato äußerte sich ihr Partner nicht öffentlich zu dem Vorfall. Während es Madonna trotz Krankenhausentlassung weiterhin schlecht gehen soll, postet Josh auch jetzt fröhlich auf Social Media!

Auf seinem Instagram-Account teilte der 30-Jährige nun einige Bilder, auf denen er breit grinsend in die Kamera schaut – sehr zum Unmut seiner Follower! "Madonna ist also krank und du postest dieses Zeug", wettert einer, während ein anderer User schreibt: "Dieser Beitrag ist geschmacklos". Zudem fragt ein weiterer ungläubig: "Warte, du bist nicht bei Madonna?"

Kurz nachdem Madonnas Krankenhausaufenthalt öffentlich bestätigt worden war, teilte der Boxer einige Aufnahmen von einem Wettkampf – seine Partnerin erwähnte er dabei mit keiner Silbe: "Gib dir selbst die Erlaubnis, ein großes Leben zu leben. Tritt in die Rolle, für die du bestimmt bist. Hör auf, dich kleinzumachen. Du bist für größere Dinge bestimmt", schrieb Josh unter dem Post und bedankte sich zudem bei seinem Team und bei seiner Familie für die Unterstützung.

Getty Images Madonna, Sängerin

Instagram Josh Popper, Boxer

Instagram / madonna Madonna beim Proben für ihre Tour

