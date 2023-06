Vor Zusammenbruch: Madonna hatte schon seit Wochen Fieber

Madonna (64) sorgt seit einigen Tagen für große Besorgnis bei ihren Fans! Am Wochenende wurde die US-amerikanische Musikerin bewusstlos aufgefunden und daraufhin ins Krankenhaus gebracht. In der Klinik musste sie aufgrund einer schweren bakteriellen Infektion auf der Intensivstation behandelt werden. Inzwischen wurde die "Like A Prayer"-Sängerin entlassen und erholt sich zuhause. Madonna soll es aber wohl nicht erst seit dem Wochenende schlecht gehen – sie soll schon seit Wochen mit Symptomen zu kämpfen haben.

Laut Insidern, die jetzt gegenüber TMZ von Madonnas Zustand berichten, gehe es der Performerin schon seit rund einem Monat nicht gut: Die 64-Jährige kämpfe schon seit mehreren Wochen mit "leichtem Fieber". Allerdings habe die "Girl Gone Wild"-Interpretin die Symptome ignoriert und keinen Arzt aufgesucht, weil sie sich stattdessen auf die Vorbereitungen ihrer Tour konzentrieren wollte.

Wie genau es mit den geplanten Konzerten weitergeht, ist bislang noch unklar. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden die Termine lediglich verschoben. Allerdings seien Madonnas Familie und Ärzte laut Insidern im Moment besorgt, dass sie die Tournee zu früh antreten und sich dadurch nicht genügend auskurieren werde.

