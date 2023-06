Haben Ellie Goulding und Caspar Jopling etwa Eheprobleme?

Kriselt es in der Ehe von Ellie Goulding (36)? 2018 hatte die Sängerin voller Freude öffentlich gemacht, dass ihr Partner Caspar Jopling (31) ihr die Frage aller Fragen gestellt hat. Ein Jahr nach der Verlobung war es dann so weit: Die "Love Me Like You Do"-Interpetin und ihr Liebster gaben sich das Jawort. Inzwischen sind die beiden schon knapp vier Jahre verheiratet. Doch wie ein Insider jetzt verrät, sollen Ellie und Caspar mit Eheproblemen zu kämpfen haben.

Wie The Sun berichtet, haben Insider ausgeplaudert, dass es schon länger Probleme bei der 36-Jährigen und dem Kunsthändler gebe. Grund dafür seien die vollen Terminkalender der beiden. Das Paar soll daher beschlossen haben, ein wenig Zeit getrennt voneinander zu verbringen. Derzeit stehe ihre Ehe aber noch nicht vor dem Aus. "Es gibt keine Diskussion über eine Scheidung und keiner der beiden hatte eine neue Beziehung", betont die Quelle.

Erst vor wenigen Tagen zeigte sich das Paar gemeinsam auf dem roten Teppich bei einem Event. Von Zärtlichkeiten fehlte dabei jedoch jede Spur. Laut dem Insider versuche das Paar derzeit herauszufinden, wie es mit ihnen weitergeht. "Die Priorität ist es, gute Freunde zu bleiben", erklärt der Insider.

Instagram / casparjopling Ellie Goulding mit ihrem Mann Caspar Jopling

WP Pix / SplashNews.com Caspar Jopling und Ellie Goulding, 2021

SplashNews.com Ellie Goulding und Caspar Jopling

