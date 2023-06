Immer für sie da: Iris Klein dankt Tochter Jenny und Steffen

Sie halten zusammen! Iris Klein (56) ist derzeit wieder glücklich, denn sie ist neu verliebt. Vor wenigen Monaten sah das Ganze aber noch nicht so rosig aus. Denn der Noch-Ehemann der TV-Bekanntheit Peter Klein (56) verliebte sich fremd – in die Schauspielerin Yvonne Woelke (41). Während ihres öffentlichen Rosenkrieges zerkratzte die Influencerin sogar seine Gitarren. In dieser schweren Zeit bekam Iris immer Rückhalt von ihrer Familie!

Via Instagram teilte sie nun neue Bilder mit ihrer jüngsten Tochter Jennifer Frankhauser (30) und fand rührende Worte für sie: "Einfach mal Danke sagen, an all die lieben Menschen da draußen. Und ich sage Danke, dass Du und Steffen mich immer aufbaut, wenn es mir nicht gut geht." Auch Iris' Schwiegersohn Steffen König scheint ihr stets eine Stütze zu sein.

"Erst ist die Mama für die Kinder da – im Laufe der Zeit dreht sich der Spieß um", betonte Iris abschließend. Auch ihre älteste Tochter Daniela Katzenberger (36) hält zu ihrer Mutter. Sie kommentierte den Beitrag mit zwei roten Herz-Emojis und zeigt somit ihren Support!

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Juni 2023

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit ihren Töchtern Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König (mittig) mit ihren Müttern und Großmüttern

Anzeige

Wie findet ihr Iris' Worte? Superschön! Zu kitschig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de