Kate Merlan beneidet Anna-Maria Ferchichi um Schwangerschaft

Kate Merlan (36) würde am liebsten mit Anna-Maria Ferchichi (41) tauschen. Vor wenigen Tagen hatten Bushido (44) und seine Ehefrau verkündet, dass sie erneut Eltern werden. Für die Influencerin ist es das neunte Kind. Erst Ende 2021 hatte sie Drillingsmädchen zur Welt gebracht. Um ihren Kindersegen wird Anna-Maria ganz schön beneidet: Kate Merlan offenbart, dass sie am liebsten mit der bald neunfachen Mama tauschen würde!

"Ich muss sagen, Anna-Maria ist für mich ein richtiges Vorbild", plaudert die 36-Jährige in ihrer Instagram-Story aus. Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin gibt zu, dass sie am liebsten mit der Frau von Rapper Bushido tauschen würde. "Neun Kinder! Das ist mein absoluter Traum! Also wenn ich mit ihr tauschen könnte, würde ich es sofort tun. Ich hätte auch so gern neun Stück auf einmal. Richtig, richtig toll!", schwärmt Kate weiter.

Bereits seit einigen Jahren betont der Reality-TV-Star immer wieder, dass er sich Kinder wünscht. So hatte Kate erst im Februar im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story erzählt, dass sie noch in diesem Jahr Mama werden möchte. "Versuche, mich momentan schon etwas darauf zu fokussieren und mich auch körperlich dafür fit zu kriegen", hatte sie betont.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan, März 2023

