Neuntes Kind: Anna-Maria Ferchichi ist wieder schwanger!

Erneutes Babyglück bei Bushido (44) und Anna-Maria Ferchichi (41)! Die Influencerin und der Rapper haben bereits sieben gemeinsame Kinder. Mit ihrem Ex hat sie ebenfalls einen Sohn. Erst im vergangenen Jahr durfte das Paar Drillinge begrüßen. Trotz der Großfamilie betonten beide immer wieder: Sie können sich sogar noch mehr Kinder vorstellen – und tatsächlich gibt es jetzt Familienzuwachs: Anna-Maria ist wieder schwanger!

In ihrer Instagram-Story repostet sie Bushidos Story. Der Musiker hält einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera und schreibt dazu: "Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet. Wenn man denkt, das Leben kann nicht besser werden, bekommt [man] so eine Nachricht. Ich liebe dich über alles." Im gleichen Zuge macht Bushido seiner Anna-Maria noch eine Liebeserklärung.

Im Januar 2023 erklärte er in seiner eigenen Doku "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" ganz ehrlich: "Realtalk: Das waren nicht die letzten Kinder." Zuletzt zeigte sich Anna-Maria im Netz auch ganz sentimental, weil ihre Jüngsten schon so groß geworden sind: "Man denkt erst, wow, cool, und dann bin ich hinterher so traurig und denke, wann ist das alles passiert?"

Instagram / bush1do Schwangerschaftstest von Anna Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

RTL+ Rapper Bushido mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi

