Name verraten: Montana Browns Baby ist endlich auf der Welt

Endlich hat das Warten ein Ende! Im vergangenen Dezember hatte Montana Brown gemeinsam mit ihrem Partner Marc O'Connor verraten, dass sie zum ersten Mal ein Kind erwarten. Immer wieder teilte die britische Love Island-Bekanntheit daraufhin niedliche Updates aus ihrer Schwangerschaft. Zuletzt ließ ihr erster Nachwuchs aber ziemlich auf sich warten – doch nun ist Montanas Baby endlich auf der Welt!

Auf Instagram verkündet die Influencerin die tolle Nachricht ihren Fans. "Willkommen auf der Welt, Jude Isaiah O'Connor. Wir sind so besessen von dir kleinem Mann", schreibt Montana dazu. Ihr kleiner Sohn habe demnach schon am 23. Juni das Licht der Welt erblickt. In einem weiteren Post zeigt sie auch schon ein erstes Video ihres Söhnchens: Darauf lächelt das Baby total niedlich.

Erst vor wenigen Wochen bat Montana noch ihre Follower um Hilfe – ihr Sohn wollte nämlich einfach noch nicht auf die Welt kommen! "Ich brauche bitte alle Tipps und Tricks, um diesen Schlingel rauszuholen", schrieb die Hochschwangere zu einem Clip, in dem sie ihren prallen Babybauch von allen Seiten präsentierte.

Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Montana Browns Baby

Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown im Juni 2023

Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Mark O'Connor und Montana Brown im Juli 2022

Anzeige

Wie findet ihr den Namen von Montanas Baby? Supersüß und schön! Na ja, ist nichts Besonderes... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de