Nikki Reed und Ian Somerhalder sind wieder Eltern geworden!

Nikki Reed (35) und Ian Somerhalder (44) schweben im Babyglück! Die beiden Schauspieler verkündeten im Januar ihre zweite Schwangerschaft. Nun ist es endlich so weit, und die Twilight-Darstellerin und der Vampire Diaries-Star dürfen ihren Nachwuchs in den Armen halten. "Vor ein paar Wochen haben wir unseren Sohn an einem der schönsten Tage in meinem Leben willkommen geheißen", schreibt die "Twilight"-Darstellerin in ihrer Instagram-Story.

