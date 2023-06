Paola Maria verrät: Das ist für sie momentan am härtesten

Paola Maria (29) hat alle Hände voll zu tun. Die YouTuberin Paola und ihr Ex-Mann Sascha Koslowski (36) trennten sich Anfang 2022 nach fünf Jahren Ehe. Gemeinsam haben die beiden zwei Söhne Leonardo und Alessandro. Nach der Trennung fand die Beauty Halt bei ihrem neuen Freund Alexander Thoss. Als Patchwork-Familie genießen sie ihr Liebesglück. Doch auch die Beauty hat mit Herausforderungen zu kämpfen. Paola verriet jetzt, was ihr momentan am schwersten fällt.

"Job und Kinder unter einen Hut zu bekommen, Zeit für mich gibt es so gut wie nie", gab die Influencerin in ihrer Frage-Antworten-Runde via Instagram zu. Trotzdem ist sie sehr glücklich: "Wir sind alle gesund und das zählt." Auch mit Ex-Mann Sascha kommt die Zweifachmama wohl manchmal an ihre Grenzen. "Wir gehen uns gegenseitig auf die Nerven", äußerte sich die gelernte Parfümerie-Fachverkäuferin.

Auf weitere private Einblicke können sich Paolas Fans in Zukunft noch mehr freuen. Der Webstar soll Teil der neuen Reality-Doku "Behind The Feed" sein. Begleitet von einem Kamerateam zeigt sie den Zuschauern ihren Alltag als Mama und ihrem neuen Partner.

