Wegen Hate nach Verlobung: Noah Cyrus wehrt sich im Netz!

Sie macht eine deftige Ansage! Noah Cyrus (23) trat in die Fußstapfen ihrer großen Schwester Miley (30) und konnte sich ebenfalls einen Namen als gefragte Sängerin machen. Seit wenigen Monaten geht die Musikerin mit dem deutschen Designer Pinkus gemeinsam durchs Leben. Vor vier Tagen verkündete die "July"-Interpretin dann die überraschenden News: Sie ist verlobt! Doch nicht jedermann scheint der 23-Jährigen ihr Liebesglück zu gönnen: Jetzt macht Noah ihren Hatern den Garaus!

"Seit ich etwas so Reines und Glückliches für mich und mein Leben verkündet habe, arbeiten das Internet und die Trolls so hart daran, mir die Freude, die Liebe und das Glück zu nehmen", verriet die "Cry"-Sängerin am Donnerstag in ihrer Instagram-Story. "Wir leben im Jahr 2023, wir müssen aufhören, Menschen dafür zu verurteilen, wen sie lieben, wie sie aussehen, woher sie kommen und wie sie ihr Leben leben", erklärte Noah in einem weiteren Story-Post.

Es sei nicht das erste Mal, dass die junge Künstlerin zum Opfer von Hater-Kommentaren wurde. Bereits im Alter von elf Jahren erreichten sie immer wieder fiese Kommentare über ihr Aussehen im Netz. "Als ich mein Gehirn noch formte, wurde ich von diesen Leuten im Internet in dem Glauben gelassen, dass das kleine Mädchen es nicht verdiente zu leben, weil sie nicht gut genug war", gesteht Noah.

Anzeige

Instagram Noah Cyrus mit ihrem Verlobten Pinkus

Anzeige

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus

Anzeige

Getty Images Noah Cyrus und Miley Cyrus, März 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de