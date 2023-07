Gigi Birofio will um die Liebe mit seiner Dana Feist kämpfen

Gigi Birofio (24) kann diese Beziehung noch nicht aufgegeben. Seit einigen Monaten ist Dana Feist die Frau an der Seite des Trash-TV-Kandidaten. Immer wieder zeigten sie sich verliebt im Netz – doch seit der gemeinsame Content ausbleibt, häufen sich die Gerüchte über eine Trennung. Der Influencer bestätigte bereits, dass es in der Liebe aktuell schwer für ihn sei. Jetzt gibt Gigi zu, dass Dana und er aktuell tief in einer Krise stecken – doch er will nicht kapitulieren!

"Heutzutage eine Beziehung zu führen ist echt schwer. [...] Heutzutage reicht eine Kleinigkeit, du streitest, es ist Schluss und du findest gleich jemanden anderen. Es ist nicht mehr so wie damals", erklärt er RTL. Die massiven Beziehungsprobleme würden vor allem an der ständigen Smartphone-Nutzung liegen und der Social-Media-Welt, in der die beiden sich bewegen. Doch ganz aufgeben will Gigi die Liebe zu seiner Dana trotzdem noch nicht: "Bis jetzt gucken wir, dass noch gekämpft wird, dass wir es irgendwie hinbekommen."

Auch in den schwierigen Zeiten findet Gigi liebe Worte für seine Freundin. "Für mich war sie immer mein Licht in einer dunklen Gasse. Damals – also immer noch, aber jetzt ist es etwas aus, weil die Batterie nicht mehr da ist." Die ehemalige Love Island-Kandidatin bleibe trotzdem weiterhin sein "Baby".

Anzeige

scoolz-pixx Dana Feist und Gigi Birofio, 2023

Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und Dana Feist, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Zengel, Dirk Gigi Birofio, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de