Krise: Ist bei Gigi Birofio und Dana Feist jetzt alles aus?

Gibt es etwa Ärger im Paradies? Eigentlich galten Gigi Birofio (24) und Dana Feist als absolutes Traumpaar in der Reality-Welt und Fans der beiden waren sich sicher, dass ihre Liebe lange hält. Besonders, nachdem Gigis Beziehung mit seiner Ex Michelle Daniaux von On-offs geprägt war. Doch jetzt spekulieren Fans, ob es bei den Influencern kriselt. Haben sich Gigi und Dana etwa getrennt?

Vor wenigen Stunden teilt der Tattoo-Liebhaber kryptische Zeilen. "Ich weiß, viele wollen wissen, was gerade zwischen mir und Dana los ist, warum kein Content von uns kommt", beginnt er in seiner Instagram-Story. "Ich werde euch in den nächsten Tagen ein Update geben", heizt er die Spekulationen um eine Liebes-Krise weiter an. "Gerade fällt es mir einfach schwer, irgendwas zu sagen und ich hab auch nicht wirklich Bock", beendet er seine Gedanken. Mittlerweile hat Gigi die Story aber auch schon wieder gelöscht.

Fans vermuten jedoch, dass die beiden nur Trennungsgerüchte streuen, um an einer Reality-TV-Show teilzunehmen. "Neben Jill Lange (22) und Lars Maucher (26) mein nächster Tipp für Prominent getrennt… das Ganze ist mittlerweile so durchschaubar", schreibt ein User genervt.

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, Realitystar

Instagram / missfeist Dana Feist und Gigi Birofio, Reality-Stars

scoolz-pixx Dana Feist und Gigi Birofio, 2023

