"Indiana Jones"-Aus: Harrison Ford ist von Fan-Liebe gerührt

Für ihn ist der Abschied sehr emotional. Harrison Ford (80) ist schon seit Jahrzehnten als Schauspieler erfolgreich. Besonders mit seiner Rolle als Indiana Jones begeistert er seine Fans – die ihn dafür lieben. Mit seiner Verkündung, für den fünften Teil der beliebten Filmreihe ein letztes Mal in die Rolle zu schlüpfen, brach er wohl zahlreiche Fan-Herzen. Doch auch er selbst scheint traurig über das Film-Aus zu sein. In einem Interview zeigt sich Harrison jetzt sehr gerührt.

"Ich darf im Namen aller Fans sagen: Danke. Es war so ein Abenteuer, wir lieben Sie so sehr", gibt die BBC One-Journalistin zu. Damit scheint sie Harrison sehr zu rühren. "Ich muss Ihnen sagen, dass ich Ihnen aufrichtig danke. Es bedeutet mir sehr viel", antwortet er. Auch auf die Frage, was seiner Meinung nach hinter dem Erfolg der Filmreihe steckt, hat er eine Erklärung. "Die Filme sind mit den erstaunlichsten Schauspielern und Charakteren besetzt, und die Geschichten sind so fesselnd, dass sie Abenteuer, Humor und Herz vereinen", erklärt der 80-Jährige.

Während der Premiere des neuen Streifens wurde der "Blade Runner"-Star von seinen Fans mit minutenlangen Standing Ovations gefeiert. Auch dabei wurde er ganz emotional. "Ich bin sehr bewegt hiervon", gab er mit Tränen in den Augen zu. "Man sagt, wenn man kurz vor dem Tod steht, sieht man sein Leben vor seinen Augen vorbeiziehen, und ich habe gerade gesehen, wie mein Leben vor meinen Augen vorbeizieht. Ein großer Teil meines Lebens, aber nicht mein ganzes Leben", brachte Harrison hervor.

Anzeige

Getty Images Harrison Ford, "Indiana Jones"-Star

Anzeige

Getty Images Harrison Ford, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Harrison Ford, Filmfestspiele Cannes 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de