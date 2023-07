Heute hätte Prinzessin Diana ihren 62. Geburtstag gefeiert

Prinzessin Diana (✝36) bleibt unvergessen. 1977 lernte Diana Frances Spencer, wie Prinzessin Diana bürgerlich heißt, den heutigen König Charles III. (74) kennen, den sie am 29. Juli 1981 heiratete. Für die Öffentlichkeit versuchten sie ein glückliches Ehepaar zu spielen, doch mit der Zeit bröckelte die Fassade. Dianas Tod im Jahr 1997 sorgte weltweit für Entsetzen. Heute wäre die Prinzessin 62 Jahre alt geworden.

Am 31. August 1997 verließ Diana um Mitternacht mit ihrem damaligen Freund Dodi al Fayed ein Hotel in Paris. Ein Fahrer sollte das Paar in seine Wohnung bringen – doch das Apartment erreichten die Insassen nie. Bei dem Autounfall starben Dianas Freund und der Fahrer noch an der Unfallstelle. Die damals 36-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo sie später verstarb. Der damalige Leibwächter von Dianas Partner, Trevor Rees-Jones (55), überlebte den Crash. Angeblich sei die Verstorbene im Auto nicht angeschnallt gewesen.

Am 6. September 1997 wurde Prinzessin Diana in London beerdigt. Sie galt für Fans auf der ganzen Welt als absoluter Liebling unter den Royals – dementsprechend groß war die Anteilnahme nach dem Tod der 36-Jährigen. Zwei Milliarden Menschen sollen das Ereignis weltweit verfolgt haben. Auch 25 Jahre nach ihrem Tod bleibt Diana unvergessen. Zahlreiche Menschen erinnerten im Netz anlässlich ihres 62. Geburtstages an die Prinzessin. "Sie bleibt für immer die Königin der Herzen für die Menschen", würdigte sie zum Beispiel ein Twitter-Nutzer.

ActionPress Prinzessin Diana, Harry, William und Charles in London im August 1995

Getty Images König Charles III., Prinzessin Diana und Prinz Harry im September 1984

Getty Images Prinzessin Diana im Jahr 1983

