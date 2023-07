Nach Geburt: Diese Promis gratulieren Alexander und Laura!

Sie freuen sich mit ihnen! Der Reality-TV-Darsteller Alexander Hindersmann (34) und die Sport-Moderatorin Laura Papendick (34) hatten vor Kurzem verraten, Eltern eines Sohnes geworden zu sein. Auf Social Media hatte das glückliche Paar Fotos von Händen und Füßen ihres kleinen Wonneproppens geteilt. Unter dem Post lassen sich schon jetzt zahlreiche Glückwünsche finden – ein paar davon auch von prominenten Kollegen!

Auf Instagram lassen einige Prominente die frischgebackenen Eltern wissen, wie sehr sie sich für sie freuen. Moderatorin Angela Finger-Erben (43) schreibt zum Beispiel: "Oh, so schön! Alles Liebe an den Kleinen und an Mama und Papa." Das Sky-Gesicht Viola Weiss möchte ihrer Kollegin Laura mitteilen: "Von Herzen alles Liebe zu eurem Sohn. Er hat dich zu einer Mama gemacht – das wird für immer ganz besonders bleiben. Genießt die erste Zeit, sie ist magisch." Der Sportredakteur Andreas von Thien (56) lässt verlauten: "Herzlichen Glückwunsch zum süßen Wonneproppen! Und alles Beste für unser Sport-Baby! Super Name! Super gemacht!"

Den Namen des Kleinen haben die frischgebackenen Eltern bisher nicht öffentlich verraten. Vor einigen Wochen hatte Alex aber schon geäußert, sich mit seiner Partnerin schnell einig geworden zu sein: "Ich denke, wir haben den Namen. Wir hatten nie den Punkt, dass beide einen komplett unterschiedlichen Namen wollten. Es ging immer in die ähnliche Richtung. Der bleibt aber noch bei uns bis zur Geburt."

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Laura Papendicks Baby

Getty Images Laura Papendick und Alexander Hindersmann, TV-Gesichter

