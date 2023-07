Putzig! Chrissy Teigens Tochter Luna schmust mit Baby Wren

Alle sind vernarrt in den kleinen Wren! Vor wenigen Tagen gab Chrissy Teigen (37) bekannt, dass ihr viertes Baby auf der Welt ist. Der Hosenmatz wurde von einer Leihmutter ausgetragen. Das Model und sein Partner John Legend (44) gaben ihrem Nachwuchs den Namen Wren Alexander. Seitdem dreht sich im Hause Teigen-Legend alles um den neuen Erdenbürger. Jetzt zeigt Chrissy, dass ihre Tochter Luna (7) nicht genug von ihrem Baby-Bruder bekommt!

Auf Instagram postete Chrissy ein Video, das das Herz von Mamas wohl zum Schmelzen bringt. In dem Clip liegt ihre Tochter Luna und knabbert Chips, während der kleine Wren auf ihrer Brust liegt. Luna fühlt sich in der Rolle der großen Schwester sichtlich wohl. Auch Wren mach keine Anstalten und schlummert sanft in den Armen des kleinen Mädchens.

Die Öffentlichkeit durfte den kleinen Wren schon so richtig kennenlernen. Chrissy postete zum Beispiel ein Video, dass ihr Baby kurz nach der Geburt zeigt. Fans waren von so viel Baby-Content total begeistert. "Oh mein Gott, er ist das verdammte Abbild von John", zeigte sich ein User total geflasht.

Instagram / chrissyteigen Luna Simone Stephens mit ihrem Bruder Wren

Instagram / chrissyteigen Wren Alexander Stephens

Instagram / johnlegend John Legend und Chrissy Teigen mit ihrem Sohn Wren

