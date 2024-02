Tammy Slaton trauert um ihren Ehemann Caleb Willingham!

Bewegende Einblicke! Vor wenigen Monaten musste Tammy Slaton (37) den Tod ihres Ehemannes Caleb Willingham verkraften. Der US-Amerikaner war nur wenige Monate nach der Hochzeit im Alter von 40 Jahren verstorben. Der Verlust des Pfundskerls traf die TV-Berühmtheit schwer – auch nach seinem Tod trug sie seinen Ehering. Die Show "Unser Leben mit 500 kg" zeigt emotionale Szenen rund um den Tod von Caleb!

People veröffentlichte eine Vorschau auf das Staffelfinale, der Clip zeigt eine sichtlich mitgenommene Tammy. "Ich habe meine Höhen und Tiefen. […] Es hat wehgetan, als Oma starb, aber das hier ist eine andere Art von Schmerz", lässt Tammy im Kreise ihrer engsten Vertrauten den Emotionen freien Lauf. Ihre Schwester Amy Slaton gibt nähere Einblicke in das Innere der Trauernden: "Tammy ist im Moment wie betäubt." Spätere Szenen zeigen die Trauergemeinde dann an Calebs Gedenkstätte – Tammy nimmt das Ganze sichtlich mit und sie bricht in Tränen aus.

Seit dem Tod ihres Ehemannes scheint die Reality-TV-Bekanntheit das Interesse an Männern weitestgehend verloren zu haben. "Ich würde sagen, ich bin pansexuell", verriet Tammy in einem ihrer TikTok-Videos. Die Witwe glaube auch, dass sie "lesbisch" sei. "Ich habe nach dem Tod meines Mannes aufgehört, mich mit Männern abzugeben", gesteht sie.

Instagram / calebs_meat_rolls Tammy Slaton und Caleb Willingham im März 2023

Instagram Caleb Willingham und seine Frau Tammy Slaton

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

