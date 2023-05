Neue Liebe? Tammy Slaton nach nur fünf Monaten Ehe getrennt

Hat Tammy Slaton etwa die Scheidung eingereicht? Die US-Amerikanerin war durch die Realityshow "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" bekannt geworden. Im November vergangenen Jahres machte ihr Partner Caleb seiner Liebsten einen Antrag und schon wenige Wochen später läuteten bereits die Hochzeitsglocken. Die beiden waren sich während einer Reha begegnet und der gemeinsame Kampf gegen die Fettleibigkeit brachte sie näher. Doch nun gehen sie angeblich getrennte Wege. Ein Insider verrät: Tammy lässt sich scheiden und hat bereits einen neuen Freund!

"Tammy hat ihr Juristenteam aufgestellt und ist bereit, die Scheidung einzureichen", verrät eine Quelle The Sun. Der Grund für das Liebes-Aus sei, dass "Caleb sich nicht an seine Diät in der Reha gehalten hat". Deswegen soll ein heftiger Streit ausgebrochen sein. Obwohl ihr Noch-Ehemann versucht habe, die Ehe zusammenzuhalten, sei die TV-Bekanntheit sich ihrer Entscheidung sicher. "Sie wollte keine Fernbeziehung und ist zu diesem Zeitpunkt ihrer Genesung sicherlich nicht in der Lage, sich um jemand anderen zu kümmern", erklärt der Informant.

Die 36-Jährige soll außerdem bereits einen neuen Freund haben. Über eine Dating-App habe sie den 25-jährigen Greg kennengelernt. "Er hat sie ein paar Mal besucht. Er fährt sechs Stunden mit dem Bus von Indiana nach Kentucky, um sie zu besuchen", berichtet ein Insider. Tammy soll ihren neuen Partner sogar ihrer Familie vorgestellt haben.

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton im August 2020

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit

