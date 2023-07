Angststörung: Angelina Utzeri hat eine Therapie gemacht

Angelina Utzeri spricht ganz offen über ein ernstes Thema: Psychische Erkrankungen. Die diesjährige Bachelor-Gewinnerin, die nach dem Finale aber nicht länger mit David Jackson zusammen war, hatte jahrelang mit ihrer Psyche zu kämpfen. Die ehemalige Take Me Out-Kandidatin litt lange unter Angststörungen. In den sozialen Medien spricht sie jetzt darüber, was sie dagegen getan hat: Angelina hat eine Therapie gemacht.

"Ich hab zwei Jahre lang eine Verhaltenstherapie gemacht", erzählt sie in ihrer Instagram-Story. In einer solchen Therapie habe sie Verhaltensweisen und Denkmuster erlernt. Von 2015 bis 2017 habe sie sich behandeln lassen. "Damals habe ich in München meinen Bachelor gemacht und in großen Städten ist das Angebot an Therapeuten viel größer", weiß der Realitystar. Sie habe sich damals sehr dafür geschämt und es kaum jemandem gesagt.

Die Angststörungen konnte sie mittlerweile hinter sich lasen. Ihre Familie und ihr neuer Freund unterstützen sie immer. Den sah Angelina nämlich ganz romantisch im Restaurant ihres Vaters. Sie haben sich aber schon seit Jahren gekannt.

Anzeige

RTL Angelina Utzeri und David Jackson bei "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / utze_ Angelina Utzeri, Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / utze_ Angelina Utzeri mit ihrem Freund

Anzeige

Wie findet ihr, dass Angelina so offen darüber spricht? Finde ich super! Das finde ich zu privat. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de