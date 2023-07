Chrissy Teigen und John schlafen mit Kids im Barbie-Paradies

Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) schossen knallige Familienfotos. Das Model und der Sänger verkündeten erst vor wenigen Tagen überraschend, dass sie zum vierten Mal Eltern geworden sind. Der kleine Wren erblickte mithilfe einer Leihmutter da Licht der Welt. Nun ging es aber erst einmal auf einen Familienausflug mit den größeren Geschwistern: Chrissy und John brachten ihre Kinder in ein knalliges Barbie-Paradies.

Chrissy und John durften mit ihren beiden älteren Kindern Luna (7) und Miles (5) einen Ausflug in das Barbie Malibu DreamHouse machen. Dort verbrachten sie eine Nacht in Barbies Traumwelt. "Barbie und Ken, Senior und Junior", scherzt John bei Instagram. Die kleine Familie suchte sich passend zum Motto Looks mit viel Pink und Glitzer aus. Mama Chrissy trug ein kurzes Kleid, das einem Cowboyhemd ähnelte und kombinierte rosafarbene Pumps und Halstuch. Ihr Mann entschied sich obenrum nur für eine Jeansweste, ganz im Stil von Ken. Und auch die beiden Kids setzten auf leuchtendes Rosa.

Barbie scheint gerade ein großes Comeback zu feiern. In wenigen Wochen ist der erste Realfilm von Regisseurin Greta Gerwig (39) weltweit in den Kinos zu sehen. Und vor allem Darstellerin Margot Robbie (33) hatte ihre innere Barbie entfesselt. Bei fast allen Events der vergangenen Wochen war sie in knalligem Pink erschienen – und das sogar auch am Flughafen.

Instagram / johnlegend John Legend und Chrissy Teigens Tochter Luna

Instagram / johnlegend John Legend mit Sohn Miles in Barbies Malibu DreamHouse

Action Press / Backgrid Margot Robbie, Schauspielerin

