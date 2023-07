Junge Oma: Michelle Hunziker ist überglücklich mit Enkelkind

Michelle Hunziker (46) schwebt im absoluten Babyglück. Vor wenigen Monaten machte ihre älteste Tochter Aurora Ramazzotti (26) die Moderatorin zum ersten Mal zur stolzen Großmutter: Sie brachte den kleinen Cesare Augosto zur Welt. Oma Michelle war sogar bei der Geburt ihres Enkelsohnes dabei und ist ganz vernarrt in den Kleinen. Nun zeigt Michelle im Netz mal wieder, wie sehr sie in der Omarolle aufgeht!

In ihrer Instagram-Story teilt sie ein niedliches Foto, auf dem sie ihr Enkelkind behutsam auf dem Arm hält und ihm die Flasche gibt. "Ich könnte nicht glücklicher sein", schreibt Michelle dankbar dazu. Und das sieht man auch in ihrem Gesicht: Voller Liebe blickt die Schauspielerin den kleinen Cesare an. Außerdem postet sie noch ein Video der strampelnden Beinchen ihres Enkels und wünscht ihrer Community mit diesem süßen Einblick einen guten Morgen.

Doch nicht nur Cesares Oma kriegt gar nicht genug von ihm – auch sein Opa Eros Ramazzotti (59) verbringt liebend gern Zeit mit dem Jungen. Michelles Ex-Mann wurde zuletzt abgelichtet, als er seinen Enkel bei seiner Tochter Aurora abholte. Stolz packte er den Kleinen in der Babyschale in sein Auto und brauste zur Opa-Enkel-Zeit davon.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrem Enkel Cesare

Instagram / therealhunzigram Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker mit ihrem Enkel Cesare

MEGA Eros Ramazzotti im Juni 2023

