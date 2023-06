Stolzer Opa: Eros Ramazzotti unterwegs mit Enkelsohn Cesare

Er genießt die Zeit mit seinem neusten Familienmitglied in vollen Zügen! Ende März dieses Jahres bekam Eros Ramazzotti (59) sein allererstes Enkelkind: Die Tochter des italienischen Sängers, Aurora (26), hieß einen kleinen Jungen auf der Welt willkommen. Der Kleine trägt den Namen Cesare und ist der ganze Stolz der Moderatorin. Aber auch Eros geht in seiner neuen Rolle als Opa offenbar total auf!

Paparazzi lichteten den 59-Jährigen kürzlich vor dem Haus seiner Ex Michelle Hunziker (46) in Mailand ab, wo er seinen Enkelsohn wohl abholte. Der kleine Cesare lag ganz entspannt in seiner Babyschale, während Eros ihn behutsam in sein Auto packte. Der Musiker schien sich auf die Zeit mit dem Baby zu freuen: Total happy strahlte er seine Tochter an, die ihm ihren Sohn übergab. Er posierte sogar für die Paparazzi und hielt die Finger zu einem Peace-Zeichen hoch.

Offensichtlich wird Aurora von ihren Eltern in der ersten Zeit mit ihrem Sohnemann super unterstützt. Auch Oma Michelle verbringt viel Zeit mit dem kleinen Spross: Erst kürzlich hatte sie mit ihren zwei weiteren Töchtern, Aurora und Cesare einen kleinen Ausflug in den Park unternommen. Dabei schob die frisch gebackene Oma stolz den Kinderwagen vor sich her.

MEGA Eros Ramazzotti und Aurora Ramazzotti im Juni 2023

MEGA Eros Ramazzotti im Juni 2023

MEGA Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker und ihre Familie

